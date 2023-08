Homem persegue companheiro da mãe com facão, quebra o carro dele e é preso

432

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação) A Guarda Municipal de Uberaba (GMU) prendeu na manhã dessa segunda-feira (31/7) um homem suspeito de perseguir o companheiro de sua mãe com um facão. Além disso, ele quebrou os vidros e amassou a lataria do carro da vítima.

Conforme relatos de testemunhas, repassados aos guardas municipais, o suspeito disse que iria arrancar a cabeça do homem. Ele foi localizado escondido dentro do banheiro de uma casa, do Bairro Rio de Janeiro.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba para as próximas providências.