Bar é arrombado e espada avaliada em R$ 1,8 mil é roubada no Santa Tereza

A espada que possuí 1 metro e meio e pesa aproximadamente 1 quilo foi presente de um amigo dos donos do bar. (foto: Arquivo pessoal) Uma espada de 1,5 metro foi roubada no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (1/8). O item é uma decoração do bar Taberna Santê, que possui temática medieval. A espada é avaliada em aproximadamente R$ 1.800. Os criminosos arrombaram a porta do estabelecimento e roubaram esse e outros objetos.





"Ele me ligou e avisou que havia acionado a polícia, porque a porta do bar estava arrombada. Os assaltantes utilizaram uma espécie de pé de cabra e levantaram uma parte da porta. Quando a gente entrou no local com a polícia, constatamos que foi roubado uma bolsa que tinha um notebook e acessórios, como os cabos e um HD externo com fotos de família, o dinheiro da caixa registradora, uma garrafa de whisky e a espada que tinha de decoração", conta a proprietária.

A porta do bar foi arrombada e os criminosos entraram. (foto: Arquivo pessoal) A espada, que pesa 1 kg, foi arrancada do suporte em que ficava parafusada na parede. Segundo Caroline, o objeto também possui um valor emocional para os donos do bar. "Essa espada foi um amigo nosso que forjou para gente, foi a primeira espada que ele forjou. Ele deu de presente quando a gente abriu o bar e forjou ela como uma decoração especial. Foi feita com muito carinho e a decoração do bar é uma parte muito importante dele", explica.





O bar funciona há 5 anos na rua Salinas, estando localizado em frente a um centro de apoio administrativo da Polícia Militar. A proprietária do estabelecimento diz que se rua é segura e que crimes desse tipo não costumam ocorrer.





"Nunca aconteceu. A gente tem cinco anos de bar e nunca teve esse problema. Querendo ou não, a gente se sentiu invadido né? Ficava tudo aqui porque a gente tinha plena confiança de que estava tudo seguro, então é bem complicado”, comenta. "Se alguém encontrar alguma coisa por favor nos avise, é muito importante para nós e para o bar", finaliza a proprietária.



Os donos fizeram um boletim junto à Polícia Militar no momento do arrombamento. Em nota, a Polícia Civil afirmou que foi instaurado um inquérito a fim de apurar a autoria e as circunstâncias que envolvem o crime. "Até o momento, não houve conduzidos à delegacia. Tão logo seja possível, novas informações poderão ser divulgadas.", informou a Polícia Civil.

