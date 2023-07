Caminhão tomba no Anel e dá nó no trânsito de BH

432

Um acidente no Anel Rodoviário, no bairro Olhos D'água, região Oeste de Belo Horizonte, complica a vida dos motoristas na manhã desta quarta-feira (26/7).

Caminhão está tombado na pista do Anel Rodoviário sentido Vitória (foto: Instagram: @estev4m/Esp. EM - Belo Horizonte - MG)

Segundo informações iniciais, um caminhão, carregado com placas de ferros, tombou na faixa da direita e bateu em uma estrutura metálica com placas de sinalização na altura do km 542 da pista, no sentido Vitória.

Eram cerca de 6h da manhã. A via chegou a ficar bloqueada até a retirada da estrutura. Veja vídeo:

Por volta das 7h, a via foi liberada e o trânsito flui em duas pistas. O motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos na cabeça.

O acidente deu um nó no trânsito da região. De acordo com a Via-040, concessionária que administra a pista, no sentido Rio de Janeiro, a lentidão é de 6 km e há retenção até a altura da Avenida Teresa Cristina por um lado e até o viaduto da Mutuca, no outro.

No sentido Vitória, a retenção alcançou 3 km às 7h30.

Veja o mapa abaixo