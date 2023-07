MG: Ativistas pedem melhorias na BR-381 ao novo superintendente do DNIT

432

Sobre o objetivo dessas melhorias, o coordenador é enfatico ao dizer que o grande problema da BR-381 no atual momento é o "gargalo" das saídas de Belo Horizonte para outras localidades (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Ativistas do movimento Pró-Vidas BR-381 se reuniram, nessa segunda-feira (24/7), com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) para tratar sobre melhorias nas rodovias que passam por Belo Horizonte.





A reportagem do Estado de Minas conversou com Clésio Gonçalves, coordenador do movimento. que relatou alguns detalhes do que foi tratado nas reuniões e as possibilidades de se implementar essas melhorias.









"A gente se preocupa com a BR nos próximos oito anos, porque o leilão [da concessão] está previsto para o dia 24 de novembro. O início das obras, se der tudo certo, é para o primeiro trimestre de 2024. Após a concessão, assinar o contrato, a concessionária ainda terá dois anos sem fazer a duplicação", diz o coordenador do movimento Pró-Vidas BR-381.





Sobre o objetivo dessas melhorias, ele é enfatico ao dizer que o grande problema da BR-381 no atual momento é o "gargalo" das saídas de Belo Horizonte para outras localidades. O trecho em questão vai do do Anel Rodoviário de Belo Horizonte até a chegada do posto da Polícia Rodoviária Federal no município de Ravena.





Leia também: Edital de concessão da BR-381 prevê duplicação e mais de R$ 9 bi em aportes Esse trecho, segundo o coordenador, foi a principal demanda feita pelo movimento para o novo superintendente do DNIT em Minas Gerais, Antonio Gabriel. No caso, a melhoria se daria com a implantação de uma faixa adicional na rodovia.

"Pedir que seja feita uma faixa adicional, é um trecho de 5 km a 8 km. Por exemplo, na sexta-feira, com a faixa adicional, terá duas pistas de Belo Horizonte para o interior. No domingo ou na volta do feriado, terá duas pistas no sentido interior para a capital", destacou.





Reunião com o secretário de infraestrutura

O movimento Pró-Vidas BR-381 também esteve presente no encontro o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Pedro Barros.





De acordo com Gonçalves, a principal solicitação foi para que as obras do rodoanel ou Anel Metropolitano tenham início pela BR-381, o que teria como objetivo dividir o intenso fluxo de trânsito no local.