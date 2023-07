Idoso é preso em Minas suspeito de estuprar sobrinha-neta por quatro anos

Um homem de 78 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (25/7) em Jenipapo de Minas, no Vale do Jequitinhonha, sob suspeita de estuprar a sobrinha-neta durante quatro anos.

Segundo as autoridades policiais, a vítima, hoje com 13 anos, teria sofrido abusos sexuais dos 5 aos 9 anos. Os crimes teriam vindo à tona há algumas semanas, quando a adolescente, após palestras na escola sobre o tema, se deu conta do que havia acontecido com ela e relatou o caso à família, explicou a Polícia Civil em comunicado.