Condenado por estupro é preso por abusar de outra menina, no Sul de Minas

432

Suspeito teria puxado menina de 12 para um terreno baldio e a estuprado (foto: Pixabay / Reprodução) Um homem de 56 anos foi preso nessa segunda-feira (24/7) suspeito de estuprar uma criança de 12 anos, em Conceição dos Ouro, no Sul de Minas Gerais. O crime aconteceu no dia 30 de junho, mas a vítima, por medo, apenas relatou o ocorrido na sexta-feira (21/7).

Leia também: PM é preso por suposto estupro da filha e de mais quatro crianças

Com a identificação, a Polícia Civil descobriu que o suspeito estava em liberdade condicional, condenado por estuprar outra criança, de 11 anos, em 2011, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, também no Sul do estado.









O homem foi preso enquanto andava por uma rua de Conceição do Ouro. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.