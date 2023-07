Homem perde controle da direção e capota carro ao atender o celular em MG

432

Motorista mexia no celular e bateu carro contra mureta de córrego no interior de Minas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

A atenção de um motorista desviada ao atender um celular pode ser a causa de um acidente registrado neste domingo (23/7), em Janaúba, no Norte de Minas. O condutor perdeu o controle da direção, capotou o veículo, que ficou pendurado na mureta de proteção de um córrego.Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros que o motorista, não identificado, teria se distraído ao atender um celular e, com isso, perdeu o controle do carro em uma curva. Apesar do susto, ele não ficou ferido e conseguiu sair do veículo sozinho.Com a batida, o motor do veículo teve um princípio de incêndio que mobilizou os bombeiros. A via precisou ser interditada para o trabalho da equipe. Os militares fizeram o resfriamento e extinção das chamas no veículo.Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local.