Um caminhão bateu contra um paredão de rocha na MG-010. O acidente ocorreu na altura do km 101 da rodovia, no sentido Conceição do Mato Dentro, 1 km após a saída da Serra do Cipó.

Equipes dos bombeiros e da Polícia Militar estão no local e atuam no resgate de uma vítima ferida

De acordo com informações preliminares, equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e da Polícia Militar (PMMG) estão no local do acidente e atendem uma vítima com sangramento na região da cabeça e suspeita de fratura no fêmur.