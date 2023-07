Conheça o mineiro que viralizou vendendo pirulitos em eventos

432

Na foto, o baleiro Kennedy Richard Dias, 21. (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

“De BH para o mundo”, é o que aparece no Instagram de Kenney Richard Dias, mineiro que vem fazendo sucesso no TikTok com vídeos que mostram o seu dia a dia como baleiro em eventos. Com o nome de “Richard BR” nas redes sociais, o jovem de 21 anos acumula 20 milhões de visualizações na rede social chinesa e 173 mil seguidores. Os vídeos, com um toque de humor, mostram como é o dia de um vendedor de balas, pirulitos e chicletes em shows e também passam mensagens de inspiração.









O vídeo da BMW foi postado no dia 26 de abril deste ano. A postagem com título “Troquei o pneu de uma BMW e cobrei um absurdo no final”, soma mais de 670 mil visualizações e mais de 63 mil likes. Na publicação, o jovem mostra como foi o processo para trocar o pneu e ainda surpreende ao cobrar 20 reais pelo serviço.





De acordo com ele, o irmão é uma peça chave para o começo da série de vídeos que vem conquistando a internet. “Eu contei para o meu irmão o que tinha acontecido e ele incentivou a fazer o vídeo. Eu ainda respondi: ‘não vamo mexer com isso não’ quando ele falou para editar e postar. Mas aí ele acabou editando e eu narrei e postamos e foi dando certo e foi começando a crescer”, conta.





Desde então, os vídeos de Richard no TikTok somam mais de 2 milhões de curtidas. Após 16 vídeos sobre o trabalho na borracharia, que possuem 10 milhões de visualizações no total, o jovem sofreu uma mudança que o levou para diferentes carreiras. “O meu ex patrão do nada falou que eu não poderia continuar na borracharia. Ai eu fiquei sem rumo né. O meu tio é pedreiro e eu trabalhei como servente de pedreiro.”, explica.





A profissão não durou muito, depois de três dias o TikToker entrou para o ramo que ocasionou o seu sucesso: baleiro de eventos. “Meu tio falou ‘meu irmão vende bala e está precisando de alguém para vender com ele, ai se ele gostar pode trabalhar lá’. Eu fui e nesse mesmo dia eu gravei. Foi o vídeo que mais estourou na minha conta.”, afirma.





O vídeo em questão tem como título “Quanto eu fiz em uma noite sendo baleiro no show do Felipe Araújo” e é o mais visto da conta com 5 milhões e 600 mil visualizações. A publicação chegou até mesmo a ser repostada pelo próprio cantor que escreveu: “Parabéns! Fico feliz demais com histórias como essa! Daqui uns dias a gente se encontra no próximo”.

Inspiração

Comentários positivos como o do cantor aparecem em todas as publicações de Richard. Mensagens desejando sucesso e parabéns são comuns nos vídeos do tiktok postados pelo jovem que afirma: “Eu recebo muitos comentários bacanas, muita gente comenta. O engajamento até que é bom”.





Para ele, a humildade e a mensagem de resiliência que tenta passar é o que tem atraído tantos seguidores. “Acho que é a simplicidade e a força de correr atrás e mostrar que nem tudo é pelo caminho errado. Tem pessoa que fica desempregado e acaba indo para vida errada, mas os meus vídeos servem de motivação e inspiração.”





Richard continua: “Muita gente chega no meu direct falando da história deles, pede opinião de como começar e de como eu comecei. Tipo em quais festas eles podem começar indo, como fazer o baleiro também, mercadoria. A pessoa fala da vida delas, que está passando por um momento difícil e que eu estou servindo de inspiração para elas quererem começar.”





Além do desejo de servir como motivação, o jovem também revela outro desejo: atingir a estabilidade financeira. “Meu desejo é começar a ganhar por isso também e mudar minha vida, das pessoas que tão junto comigo, esse é meu desejo, ter uma estabilidade de vida.”, conta.





No entanto, as mudanças já começaram a acontecer, Richard afirma ser reconhecido nos eventos que vai e, segundo ele, não tem um show em que passa despercebido. Ele conta que é uma coisa que “nunca sonhou que poderia acontecer com ele, ser reconhecido e servir de inspiração é surreal.”

Lucros

Um dos atrativos dos vídeos de Richard também é a quantidade de dinheiro que ele ganha nos eventos e compartilha com os seus seguidores. No vídeo em que conta a experiência no show do Felipe Araújo, o baleiro conta que chegou a R$ 1.500 apenas no primeiro dia de festa. Já no vídeo mais recente que estourou a bolha e foi repostado pela conta no twitter “BH meu país”, Richard chega a fazer 600 reais durante um dia de rave.

Esse rapaz daqui de BH tem viralizado no Tiktok relatando sua vida vendendo balas em eventos. Neste vídeo aqui, ele conta ter faturado R$ 600 reais vendendo pirulito numa rave pic.twitter.com/dRMjLIZPAw %u2014 Belory (@BHeMeupais) July 17, 2023





Ele conta que a profissão de baleiro de eventos pode dar lucro, mas também possui muitos custos. “O quanto eu faço depende muito da festa e da região. Nos eventos maiores, eu trabalho de quinta a domingo e dá para tirar um lucro bom. Mas envolve muita coisa, gasolina, comida, hospedagem.”, explica.





O baleiro ainda revela acreditar que está no caminho certo. “Tenho vontade de continuar fazendo isso, tanto no digital, quanto com a venda de balas”, finaliza.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.