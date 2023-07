Homem destrói próprio carro após veículo ser apreendido em blitz

432

Motorista destruiu o próprio carro após saber que veículo seria apreendido pela polícia no interior de Minas (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)

Um homem teve uma atitude inesperada após ser parado em uma blitz e ter o carro apreendido na LMG-737, em Cruzeiro da Fortaleza, no Alto Paranaíba mineiro. Revoltado com a situação, ele quebrou vidros e destruiu a lataria do veículo com vários golpes de marreta.Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, de 36 anos, foi parado na altura do km 25 da rodovia. Ele estava com a habilitação vencida e sem os documentos do carro. Quando informaram que o veículo seria apreendido, o homem se revoltou.Ele teria tentado retirar o estepe, bateria e outros itens do veículo. Ao ser advertido pelos policiais de que não poderia levar os acessórios, ele pegou uma marreta e golpeou o carro repetidas vezes, amassando e perfurando parte da lataria. Ele também quebrou todos os vidros do veículo.Ele foi contido pelos policiais e preso em flagrante por desacato. Na delegacia, o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.