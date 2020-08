Carro que transportava maconha é apreendido na Zona da Mata mineira

Além das drogas, foram apreendidos dois celulares e R$ 1.347 em dinheiro (foto: PM/Divulgação)

FSM, de 33 anos, foi preso em flagrante no quilômetro 34 da rodovia MG-353, próximo a Rio Novo, quando transportava 10 quilos de maconha no porta-malas de um Ford Focus, de cor cinza.

No local, havia uma operação policial que tinha as participações do 3º Pelotão da 136ª Companhia e 1º Pelotão da 4ª Companhia Rodoviária.





Foi dada ordem de parada ao motorista e no porta-malas foram encontradas 10 barras de maconha, além de tabletes de crack





As drogas e o veículo foram apreendidos. O motorista foi autuado em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São João Nepomuceno. Foram apreendidos, também, dois celulares e R$ 1.347 em dinheiro.