Moradores em situação de rua ganham emprego na Prefeitura de Valadares

Homem que morava na rua assina contrato de trabalho com a Prefeitura de Valadares (foto: Secom/PMGV/Divulgação)

em, que representa um grave problema social em, ganhou, nesta segunda-feira (10), um tratamento digno das secretarias municipais deSete integrantes de um grupo assistido por essas secretarias começou a trabalhar na Secretaria Munici­pal de(SMOSU). Eles já haviam assinado o contrato de trabalho na semana passada e hoje iniciaram vida nova.

Morando nas ruas, em condições insalubres e sem a higiene necessária para evitar o contágio pelo novo coronavírus, eles foram levados para oe Serviço de acolhimento para adultos e famílias. Agora, além de terem um lugar seguro para passar o dia, se higienizar, lavar e secar as roupas, guardar seus pertences, os usuários do Centro Pop ainda re­cebem café da manhã e da tarde, e atendimentos profissionais.

Em fase seguinte, o Centro Pop ainda vai apoiar e dar suporte àqueles que saíram das ruas, desenvolvendo ações de acompanhamento técnico por um perío­do de tempo determinado, auxiliando-os na nova fase. Esse trabalho é desenvolvido a partir da perspectiva de proteção social, juntamente com os Centros de Referência de Assistência Social (Cras). A intenção é assegurar que eles continuem fortalecendo os con­vívios social e comunitário, com a sua nova dinâmi­ca de vida e seu novo território, e com direito ao trabalho.

Com estes novos integrantes, já são 20 os usuários dos equipamen­tos da SMAS que conquistaram a tão sonhada vaga no mercado de trabalho e com todos os seus direitos garantidos, através desse programa da prefeitura.

O trabalho de reinserção da população de rua já havia começado de forma tímida, antes da pandemia do novo coronavírus, com duas pessoas retiradas na rua e empregadas na SMOSU, dois anos atrás, e outros três, há mais de um ano. Esses cinco trabalhadores foram acompanhados pelo “Plano de Pós-saída” e já estão fora das ruas.

"Dar oporuntidade de trabalho formal às pessoas em situação de rua é uma iniciativa exclusiva dessa gestão e contribui consideravelmente para a transformação de vida das pessoas, além de garantir direito, dignidade e autonomia", disse a secretária municipal de Assistência Social, Gabriela Temponi.