Irmão de influencer é encontrado em Minas

"Libertaram meu irmão! Está VIVO! Está sendo encaminhado para o hospital! Daremos notícias!", publicou a influencer em seu perfil no Instagram (foto: Arquivo Familiar)



O irmão da influencer Pollyana Aguiar foi liberado do sequestro. Em publicação realizada no fim da manhã desta sexta-feira (14/7), Pollyana informou que Iraerson Aguiar Pinto, seu irmão que havia sido sequestrado na tarde de ontem, foi liberto. O irmão da influencer Pollyana Aguiar foi liberado do sequestro. Em publicação realizada no fim da manhã desta sexta-feira (14/7), Pollyana informou que Iraerson Aguiar Pinto, seu irmão que havia sido sequestrado na tarde de ontem, foi liberto.









O sequestro





Leia também: Irmão de influencer é sequestrado em Minas Segundo informações preliminares, Iraerson estava na porta da casa do pai, quando quatro homens armados chegaram e o renderam, levando sua carteira, onde estavam os cartões de crédito. O grupo fugiu levando a vítima e o carro que ele utilizava, um Doblô de cor marrom, placa PPB-3341, propriedade do pai de Iraerson.

A reportagem do Estado de Minas apurou que os criminosos fizeram compras com os cartões da vítima, inclusive, em uma loja de eletroeletrônicos, localizada em um shopping de Sete Lagoas, uma compra foi realizada no valor de R$ 8.999,00. Na manhã de hoje, o veículo foi encontrado abandonado no Bairro Jardim Arizona.





O caso é investigado por policiais da Delegacia de Sete Lagoas, onde o caso foi registrado pela irmã da vítima.