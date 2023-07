Ingressos para a loja temporária da Shein em BH acabam em uma hora

432

Ingressos para loja da Shein se esgotaram em 1 hora e 16 minutos. (foto: Divulgação)

Em 1 hora e 16 minutos os 3.480 ingressos para a loja pop-up da Shein que será aberta no Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte se esgotaram. Os ingressos gratuitos foram disponibilizados no Sympla às 10h desta segunda-feira (10/7) e garantiam reserva de horários nos quatro dias em que a loja temporária ficará aberta na capital mineira. Não há previsão de reposição de ingressos ou abertura de novos dias e horários.









Além de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador já receberam lojas da Shein. A escolha de liberar a entrada apenas com a garantia da reserva de horários levou em consideração a confusão por conta da demanda não correspondida , em novembro de 2022, na loja temporária aberta em São Paulo.





Reação dos internautas





Com preços baixos do mercado e grande variedade de estilos e tamanhos, a Shein se tornou uma das principais opções dos brasileiros. A novidade da inauguração da loja agradou muitos, mas a rapidez com que os ingressos se esgotaram gerou surpresa e revolta nas redes sociais.

Shein %uD83D%uDE21%uD83D%uDE21 seus ingressos de BH esgotaram em 5 MINUTOS e muita gente que pegou não deve nem ir, QUE ÓDIO. %u2014 Mel %uD83D%uDC1D%u2728 (@af_rodite) July 10, 2023

De que adianta a shein colocar ingresso pra entrar na loja em BH, se disponibilizou tudo de uma vez gratuito e a maioria pegou vários... %u2014 Lets (@letcriis) July 10, 2023

Loja pop-up SHEIN em Belo Horizonte

Endereço: Boulevard Shopping – 2º piso Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, 30260-070

Datas: 15 a 18 de julho

Horário: Seg a Sáb - 10h às 22h | Dom - 10h às 21h