Saiba quando o CRLV 2023 começa a ser cobrado em MG

Segundo as datas divulgadas no Diário Oficial do Governo de Minas, o início da cobrança vai variar de acordo com o final das placas. Os proprietários de veículos com placas terminadas em 1, 2 e 3 têm que estar com o CRLV 2023 em mãos a partir de 1º setembro. Os de finais de placa 4, 5 e 6, no dia 1º outubro e 7, 8, 9 e 0,em 1º novembro