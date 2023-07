Homem é morto com tiro na testa em BH

432

Um homem, de 33 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (9/7), no bairro Trevo, Região da Pampulha de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada em uma casa na rua Nelson Mandela, onde o homem foi encontrado morto com um tiro na testa, um no pescoço e um no braço esquerdo.

O dono do imóvel em que a vítima morava informou à PM que a conheceu no trabalho e que alugou a casa para a vítima há três meses.

Ele ainda informou que a vítima era de Justinópolis, na Grande BH, e usuário de drogas. O proprietário ainda informou que o homem ficava exaltado e se envolvia em confusão todas as vezes que fazia uso de drogas.

Há cinco meses, o homem se envolveu em uma briga no bairro Trevo, mas acredita que a situação foi resolvida. Ele não soube dizer uma possível motivação para o crime.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.