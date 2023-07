Brigadista morre em incêndio florestal em Minas

Vítima morreu em um incêndio florestal em Ipaba, no Vale do Rio Doce (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Um brigadista morreu nesse sábado (8/7) em um incêndio florestal próximo à BR-458, trevo de Ipaba, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria se afastado do grupo, que acabou perdendo contato visual com ele.