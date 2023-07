Homem é preso em flagrante por pichar Cristo Redentor em BH

Homem foi flagrado por câmeras de vigilância do Centro de Operações da Prefeitura (foto: Reprodução)

Um homem, de 23 anos, foi preso na madrugada deste sábado (8) após ser flagrado pichando o Cristo Redentor no Bairro Milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Imagens das câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações (COP-BH) registraram toda a ação.