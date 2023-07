Confira o esquema de trânsito para a Parada do Orgulho LGBT no domingo

432

Devido ao evento, as linhas do transporte coletivo terão o itinerário e pontos de embarque/desembarque alterados na Área Central no domingo, das 11h às 22h (foto: Divulgação/PPBH) A 24ª Parada do Orgulho LGBT vai movimentar as ruas de Belo Horizonte neste domingo (9/7), e os agentes da Unidade Integrada de Trânsito, que inclui a BHTrans, Guarda Municipal e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), vão operar o tráfego na ocasião. Serão afixadas faixas de tecido para orientar os condutores.

A concentração de pessoas que participarão da parada vai acontecer na Praça da Estação a partir das 10h. Os participantes caminharão em direção à Praça Raul Soares a partir das 16h30, com previsão de chegada às 19h e a dispersão às 22h.

Devido ao evento, as linhas do transporte coletivo terão o itinerário e pontos de embarque/desembarque alterados na Área Central no domingo, das 11h às 22h. Cartazes serão fixados dentro dos ônibus orientando sobre as mudanças nos itinerários.

Confira as intervenções que serão feitas no trânsito:

7 horas: Posicionamento dos trios elétrico nas ruas dos Guaicurus, da Bahia e na Avenida dos Andradas, sem impacto do tráfego de veículos;

10 horas: Concentração na Praça da Estação;

13 horas: Se necessária, conforme o número de participantes, interdição da Avenida dos Andradas, no sentido Barro Preto;

14 horas: Se necessária, conforme o número de participantes, interdição da Avenida dos Andradas, no sentido Região Hospitalar;

A partir das 16h30: Início do deslocamento do evento.





Percurso: Praça da Estação, Rua dos Guaicurus, R. da Bahia, Av. Amazonas, Praça Raul Soares.

O deslocamento do evento só será realizado após a liberação das interdições para a Feira Hippie (Av. Afonso Pena, entre Av. Carandaí e Rua da Bahia).





Entre 19h e 22h: Dispersão na Praça Raul Soares com interdição dos principais acessos à praça da Raul Soares até o término do evento, previsto para às 22h.