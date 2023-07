Polícia conclui inquérito sobre morte de casal em pousada de Minas

432

Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e a esposa, Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, foram encontrados mortos no Chalé Aroma de Jasmim (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Relembre o caso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que a morte do casal Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, encontrados mortos em uma pousada de Monte Verde, no Sul de Minas, ocorreu por intoxicação pela fumaça de uma lareira existente no quarto. A conclusão do inquérito foi divulgada nesta sexta-feira (7/7).Os laudos periciais e toxicológicos apontaram intoxicação por monóxido de carbono, gás tóxico liberado na queima de combustíveis, como a madeira, conforme já suspeitava a família das vítimas. A substância não tem cheiro, nem gosto, mas é letal.Natural de São José dos Campos, em São Paulo, o casal se hospedou no Chalé Aroma de Jasmim na tarde de sexta-feira (23/6) e iriam passar o fim de semana no local. Eles foram encontrados mortos no quarto na manhã seguinte.O estabelecimento, que funcionava nos fundos de uma residência, foi interditado cinco dias depois pela Prefeitura de Camanducaia , município onde está localizado o distrito de Monte Verde.O casal foi visto com vida às 18h da sexta-feira (23/6), quando recebeu um saco com lenha para a lareira do chalé. O proprietário do chalé relatou à Polícia Militar ter percebido que a bomba d'água do banheiro do quarto do casal seguia ligada após muito tempo.Ele tentou bater na porta e ligar para o casal. Sem resposta, ele decidiu usar uma chave reserva para entrar no quarto, onde se deparou com Walther e Alessandra caídos no chão.