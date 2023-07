Belo Horizonte recebe 24ª edição da Parada do orgulho LGBT+ neste domingo

1156

Mais de 200 mil pessoas são esperadas na Parada LGBT+ de 2023 (foto: PBH/Divulgação) Com muito amor, cores, diversidade e resistência, Belo Horizonte recebe a 24ª da Parada do Orgulho LGBT+ neste domingo (9). A concentração está marcada para às 11h na Praça da Estação, no Centro da capital e a expectativa é de que 200 mil pessoas participem da festa, que tem como tema este ano “Democracia: Liberdade e direito para todes”.





O evento mineiro é considerado o terceiro maior do país e mostra a força e pluralidade da comunidade em BH. “Ocupar o território é um ato simbólico. A gente compreende que ela tem um percurso de caráter central porque precisa ocupar as vias públicas, e para isso, precisamos ter um diálogo com o trânsito, com a organização da feira que ocupa a Afonso Pena, com a preservação do patrimônio público e por assim vai”, explicou a diretora de Políticas para a População LGBT da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gisella Lima.





Para garantir a segurança de todos que vão curtir a festa, a PBH vai ativar o Posto de Comando no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). O objetivo é monitorar e fazer a gestão conjunta do evento e do impacto no funcionamento de toda a capital, acompanhando todas as ações e identificando eventuais problemas para que sejam rapidamente solucionados.





Além disso, 12 estações de serviço serão montadas, onde haverá ações de prevenção de saúde com a presença de movimentos sociais e forças policiais à postos para dar orientações, uma cartilha conjunta com indicações de segurança será lançada previamente à parada. Dentre as recomendações, estão: andar em grupos; usar doleiras ou bolsinhas internas para guardar objetos de valor; e dar preferência pelo uso do cartão ao invés do dinheiro.





O lado social é importante, mas a Parada também tem um grande impacto econômico. A PBH estima que cerca de R$ 19 milhões sejam movimentados no comércio da cidade, com grande parte vinda de turistas. “São 250 mil pessoas gastando um preço médio de R$ 80, de acordo com a pesquisa que fizemos no ano passado na parada. Essa mesma pesquisa também mostra que cerca de 40% dessas pessoas não são de BH, sendo que cerca de 15 a 18% são do interior ou de outros estados, então temos aí uns R$ 8 milhões que vêm de fora de BH”, explicou o subsecretário de Direito e Cidadania, Thiago Alves.





LEIA MAIS 18:15 - 07/07/2023 Confira o esquema de trânsito para a Parada do Orgulho LGBT no domingo A Prefeitura de Belo Horizonte é co-organizadora do evento, que é realizado pelo Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais e tem patrocínio do Sindicato dos Bancários de BH e região e da AccorHotels, que investirá diretamente na parada com R$ 300 mil, e outros R$ 50 mil via emenda parlamentar. O município também participa com reforço das operações de cidadania, saúde, trânsito, limpeza, fiscalização e segurança.





A parada contará com a presença de autoridades e de movimentos sociais. Além da Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA , Symmy Larrat, o Prefeito Fuad Noman, que marcou presença na edição de 2022, estará junto de Rosilene Rocha, Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; José Crus, Subsecretário de Assistência Social; e Darklane Rodrigues Dias, Subsecretária Segurança Alimentar e Nutricional.





Também estarão presentes representantes da ILGA (Associação Internacional de Gays e Lésbicas); da ILGALAC (Asociación Internacional de Lesbianas Gays Bisexuales Trans e Intersex para América Latina y el Caribe); da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais); do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); e da ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos).





Trânsito





Para facilitar o acesso a Praça da Estação, a PBH montou uma operação de trânsito na capital.





Serão realizadas as seguintes intervenções no trânsito:





07h: Posicionamento dos trios elétrico nas ruas dos Guaicurus, da Bahia e na Avenida dos Andradas, sem impacto do tráfego de veículos;





10h: Concentração na Praça da Estação;





13h: Se necessária, conforme o número de participantes, interdição da Avenida dos Andradas, no sentido Barro Preto;





14h: Se necessária, conforme o número de participantes, interdição da Avenida dos Andradas, no sentido Região Hospitalar;





A partir das 16h30: Início do deslocamento do evento.





Entre 19h e 22h - Dispersão na Praça Raul Soares com interdição dos principais acessos à praça da Raul Soares até o término do evento, previsto para às 22h.