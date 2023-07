Homem é preso por trancar namorada e tentar matá-la ateando fogo no quarto

432

Crime aconteceu em Araguari (foto: Divulgação/Prefeitura de Araguari) Um homem tentou matar a namorada queimada em Araguari, no Triângulo Mineiro, ao trancar a companheira em um quarto e atear fogo no cômodo. Ela conseguiu escapar, mas teve queimaduras sérias. O suspeito foi preso em flagrante. O caso aconteceu nessa quinta-feira (6/7).



Apesar de fechada no local, ela conseguiu escapar. Contudo, a vítima teve queimaduras de terceiro grau nas mãos, no tronco e no rosto. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).



O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio, que ficou restrito ao quarto. Mesmo fugindo da casa, o namorado foi encontrado pouco tempo depois e acabou detido pela PM.