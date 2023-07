Homem que 'estuprou' cão no Sul de Minas é solto

Cão foi estuprado numa casa abandonada na zona rual de Itaú de Minas e teve o focinho e as patas amarradas com ataduras (foto: PCMG)



O cachorro estava com fita crepe no focinho e nas patas dianteiras e apoiado em um tanque de concreto que havia no local, conforme a PM, e o homem estava sem camisa. Ele foi detido e pode responder pelo crime de maus-tratos.



Depois de ouvirem latidos de cachorro vindos do lado oposto da via, os policiais foram verificar uma área de mata fechada e encontraram um cão, de porte médio e cor preta, correndo em sentido oposto.



De acordo com a PM, cerca de 30 metros à frente, os policiais encontraram o suspeito praticando o ato sexual com um cão marrom, que estava com o focinho e patas amarradas com fita adesiva e apresentava sangramento.



O homem foi preso em flagrante e o animal encaminhado a uma clínica veterinária, onde passa por cuidados.



Segundo a PM, o suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e preso no Presídio da Aclimação, de onde saiu depois do alvará de soltura.

O homem de 45 anos preso no domingo (02/06) suspeito de violentar um cachorro às margens da estrada Taboca, em Itaú de Minas, cidade distante 13 km de Passos, já está em liberdade.De acordo com a Polícia Militar, ele foi flagrado enquanto praticava sexo com o animal. Ele estava preso desde domingo (02/07) e recebeu alvará de soltura expedido pela Justiça nessa terça-feira (04/07). A informação foi divulgada na quinta-feira (06/07) pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).