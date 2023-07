Presos irmãos suspeitos de matar homem a facadas durante briga

432

Além dos mandados de prisão, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nos bairros Buritis e Centro de São Gonçalo do Pará (foto: Reprodução)

Dois irmãos, de 19 e 22 anos, foram presos nessa quinta-feira (6/7) suspeitos de matar um homem, de 32 anos, em São Gonçalo do Pará, Região Centro-Oeste do estado.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 19 de junho durante um churrasco feito na calçada de um bar. Na ocasião, ocorreu uma discussão entre o suspeito de 22 anos e a vítima, que resultou em um empurrão fazendo a vítima a cair no chão.

Em seguida, o suspeito pegou uma faca da churrasqueira e desferiu vários golpes na vítima, que ainda estava no solo.

O irmão do suspeito, de 19 anos, também passou a chutar o homem, impossibilitando qualquer chance de defesa. Depois do ataque, a dupla fugiu, deixando a vítima gravemente ferida, com a faca cravada em suas costas. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu logo depois.

Durante as investigações, a equipe policial conseguiu identificar os suspeitos e representou pela prisão preventiva deles, além de mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nos bairros Buritis e Centro de São Gonçalo do Pará.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. O inquérito policial está em fase final e será remetido ao Poder Judiciário em breve com o indiciamento dos investigados pelo crime de homicídio qualificado, devido à impossibilidade de defesa da vítima.