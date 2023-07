Morte de jovem professora comove pequena cidade do interior de Minas

432

A perícia técnica da PCMG esteve no local, e o acidente será investigado (foto: Redes Sociais/Divulgação) A professora Luana Cristina Gonçalvez, de 24 anos, morreu na tarde de ontem (5/6), quando por motivos desconhecidos colidiu com sua motocicleta na traseira de um caminhão. Ela ministrava aulas no Colégio Monteiro Lobato, em Iraí de Minas, pequena cidade do Triângulo Mineiro que tem cerca de 7 mil habitantes. O acidente aconteceu na região central da cidade.



O Colégio Monteiro Lobato também emitiu nota de pesar: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da professora Tia Luana, que faleceu devido a um acidente automobilístico. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado”, diz a nota. Relato do motorista do caminhão

Segundo informações do registro da PM, o motorista do caminhão, de 24 anos, relatou que transitava pela rua João Fernandes Avelar e quando se aproximou do cruzamento com a rua do Comércio, reduziu a velocidade, sendo que ao verificar que não havia nenhum veículo seguiu em frente. No entanto, no momento que estava quase ultrapassando o cruzamento, ele contou que escutou um barulho na parte traseira do caminhão e, ao olhar pelo retrovisor, visualizou a vítima e uma motocicleta Honda CBX, caídos ao chão.



O motorista também declarou que, diante da triste cena, imediatamente parou o seu caminhão e desceu para prestar socorro à vítima.



Também consta no registro policial que a vítima foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu), de Irai de Minas. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória em hospital da cidade, onde faleceu, após manobras de ressuscitação, incluindo massagem cardíaca e aplicação de choques elétricos.



De acordo com a Funerária Fênix, a professora, que deixa os pais e dois irmãos, foi sepultada às 16h desta quinta-feira no Cemitério Municipal de Iraí de Minas.