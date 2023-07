Idoso é detido com produtos furtados de três lojas em Patrocínio

432

Idoso foi pego com uma sacola, que continha um par de botinas, garrafas térmicas e bonés (foto: PMMG/Divulgação)

Um idoso, de 65 anos, foi detido na tarde desta quarta-feira (5/7) pela Polícia Militar em Patrocínio, no Alto Paranaíba, sob suspeita de, em apenas um dia, furtar objetos de três lojas de produtos agropecuários localizadas no Centro da cidade. Após denúncias, o suspeito foi preso no bairro Jardim Ipiranga.



Também consta no registro da PM que os militares confirmaram que os objetos foram furtados dos três estabelecimentos comerciais.



Tanto o suspeito como os objetos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Patrocínio.



Segundo o Código Penal, a pena para furto é reclusão de 1 a 4 anos e multa. A lei prevê aumento de pena para quem cometer o crime durante a noite. Já para os casos de furto de pequeno valor, a lei permite diminuição ou até perdão de pena, aplicando-se apenas a pena de multa.