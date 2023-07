Vídeo: Casa pega fogo com crianças dentro, e uma delas fica ferida

432

Os bombeiros gastaram cerca de 5 mil litros de água para controlar o fogo (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Após deixar a filha, ela contou que passou na padaria. Quando retornou, a equipe do Corpo de Bombeiros já estava no imóvel.



As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Inicialmente, foi informado que uma das crianças estava com um isqueiro na mão.



Apenas o menino de seis anos teve queimaduras. Ele e a irmã foram retirados de dentro do imóvel por vizinhos. A criança ferida foi levada para o Hospital Manoel Gonçalves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 6h50. O fogo se alastrou por toda a casa no bairro Vila Nazaré. Foram gastos 5 mil litros de água para controlar as chamas.



A mãe foi levada para a delegacia para ser ouvida, e as crianças para assistência dos órgãos competentes.





*Amanda Quintiliano especial para o EM

