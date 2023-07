Sumiço do Césio 137: Prefeitura de Nazareno pede buscas na cidade

A Prefeitura de Nazareno, no Campo das Vertentes, anunciou nesta quinta-feira (6/7), que solicitou à empresa AMG Brasil e à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para que façam um “rastreamento” na zona urbana da cidade, dentro das buscas pelas duas cápsulas de Césio 137 que desapareceram da área da mineradora no município.

A investigação sobre o paradeiro das fontes seladas de Césio 137 foi iniciada na última sexta-feira (30/6), após a mineradora ter comunicado à CNEN o extravio do material radioativo, também registrado em boletim de ocorrência da Polícia Militar. O caso também é investigado pela Polícia Civil. O desaparecimento do material foi verificado por funcionários da firma em 23 de junho.

Também nesta quinta-feira, a CNEN revelou ao Estado de Minas que fez uma varredura com detectores de radiação em toda área de 300 hectares da mineradora, à procura das cápsulas de Césio 137 e “nada foi encontrado”. Diante disso, “a hipótese (para o extravio do material explosivo) continua sendo furto”, informou o órgão federal, que comunicou ainda que as condições de segurança da mineradora também serão averiguadas.

Nazareno tem 8.179 mil habitantes e fica distante 241 quilômetros de Belo Horizonte. Conforme mostrou o EM, apesar do sumiço do material radioativo ter ganhado destaque na mídia nacional, com ênfase aos riscos de contaminação, o acontecimento pouco mudou a vida da pacata cidade.

Essa situação se verifica, sobretudo, pelo fato de que a área de exploração mineral da AMG Brasil, onde se encontravam as cápsulas de Césio-137, ser distante 20 quilômetros da área urbana do município.

A secretária municipal de Meio Ambiente e coordenadora de Proteção e Defesa Civil de Nazareno, Joyce de Andrade Nascimento, disse que a intenção da prefeitura ao solicitar à CNEM e à mineradora o rastreamento na área urbana, dentro das buscas pelas cápsulas do material radioativo, é fazer uma ação preventiva, sem causar pânico entre os moradores.

“Mesmo que a população já esteja bem informada sobre o assunto - e agradecemos o apoio da imprensa também -, entendemos que o rastreamento é uma medida prática de prevenção de modo a trazer mais tranquilidade à população. Contudo, cabe ao órgão competente, o CNEN, avaliar a necessidade”, pontuou Joyce.

Ela disse que a Prefeitura de Nazareno também solicitou uma visita da equipe da Defesa Civil do Município à área da mineradora, a fim de verificar o andamento dos trabalhos da CNEN e “quais foram as outras medidas adotadas pela AMG”. A visita ainda será marcada.

Segundo a mineradora, as fontes seladas de Césio 137 podem ser identificadas por seu formato e aparência. "Elas são revestidas de aço inoxidável e possuem uma blindagem interna de chumbo e uma externa de aço inoxidável, resistente a impactos", explica. "Elas possuem uma atividade 275 mil vezes menor do que a de alguns aparelhos de radioterapia. No entanto, a AMG alerta que o manuseio inadequado por pessoas não autorizadas pode acarretar algum risco à saúde", diz a empresa.

Joyce Nascimento lembra que AMG informou que as fontes têm 30cm de tamanho e a cápsula de Césio que se encontra no interior mede 4 milímetros. Salienta que a CNEM divulgou que as cápsulas têm capacidade de risco baixo. Contudo, “é importante que continuem a investigação pois o contato com o material a longo prazo pode causar danos à saúde”.