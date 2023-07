PBH diz que passarela com problemas no Anel é de responsabilidade do DNIT

Passarela no Anel Rodoviário possui problemas estruturais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A passarela do Anel Rodoviário na altura do Bairro Palmeiras, que interliga a Vila Bernadete à região Oeste de Belo Horizonte, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), disse a Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira (6/7). O local foi vistoriado por agentes da PBH nesta manhã.