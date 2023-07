Funcionários da PBH passam a receber reajuste salarial a partir de julho

432

Também está previsto aumento líquido de 58,1% no valor do vale-refeição, que passará de R$ 24,60, para R$ 35 por dia (foto: PBH / Divulgação) O reajuste salarial de 5,93% concedido ao funcionalismo público de Belo Horizonte será pago a partir da folha de pagamento de julho, creditada em agosto. A informação foi confirmada pela administração municipal nessa quarta-feira (5/7) e publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com a Prefeitura de BH (PBH), na folha paga em setembro, os servidores receberão o valor retroativo a junho de 2023. Além disso, também está previsto aumento líquido de 58,1% no valor do vale-refeição, que passará de R$ 24,60 para R$ 35 por dia.









O aumento recompõe a inflação de 2022 e beneficiará todos os 66,4 mil servidores, empregados, aposentados e pensionistas com paridade e contratos administrativos. O impacto das medidas propostas no projeto de lei no ano de 2023 será de mais de R$ 260 milhões.