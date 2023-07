Baixas temperaturas devem continuar ao longo da semana em BH

432

A sensação térmica na capital chegou à marca de -9,6ºC (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





Uma frente fria e a atuação de uma massa de ar polar derrubaram as temperaturas mínimas registradas em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio deve continuar ao longo desta semana na capital.

Nesta terça (4/7) e quarta-feira (5/7), BH deve ter céu com poucas nuvens e as temperaturas máxima para os dois dias devem ficar em 24°C, com as mínimas em torno de 8°C.



Já na quinta (6/7) e sexta-feira (7/7), as temperaturas máximas podem chegar aos 25°C com as mínimas entre 8ºC e 9°C e o céu com poucas nuvens. A umidade relativa do ar mínima deve ficar na casa dos 30%.





Leia também: Duas cidades de Minas registram as menores temperaturas do Brasil De acordo com Inmet, quatro das seis cidades mais frias do Brasil estão em Minas Gerais. São elas: Maria da Fé (2,7ºC), Caldas (4,0ºC), Águas Vermelhas (6,2ºC) e Bambuí (6,3ºC).

Confira as máximas e mínimas em todas as regiões de Minas nesta segunda, segundo o Inmet: