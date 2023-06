Guarda Municipal distribui antenas de proteção contra linha de cerol

432

Em 2023, a Guarda Municipal já apreendeu 334 pacotes contendo linhas cortantes em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Motociclistas que passarem na tarde desta quinta-feira (29/6) pela Avenida Amazonas, Região Oeste de Belo Horizonte, poderão receber antenas de proteção contra linhas cortantes gratuitamente. Em ação da Guarda Municipal,a partir das 14h30, os condutores serão orientados a não serem vítimas desse material.

A ação faz parte da campanha Cerol Mata, promovida pela instituição desde 2017. Linhas com cerol e as do tipo chilena são bastante usadas nesta época do ano e causam acidentes graves, inclusive com mortes, vitimando principalmente motociclistas.





Leia também: Motorista embriagado causa acidente acidente com morte em rodovia estadual A legislação proíbe o uso de linhas cortantes e a pessoa que cometer tal infração estará sujeita a pagamento de multa, com o valor variando entre R$ 100 e R$ 1,5 mil. Para os casos em que a linha com cerol ou linha chilena causarem ferimentos ou morte, o infrator poderá ser punido criminalmente.

A Guarda Civil de Belo Horizonte realiza suas ações em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais e a Subsecretaria de Fiscalização para identificar e fechar estabelecimentos que comercializam as linhas cortantes. Os órgãos também trabalham no monitoramento das redes sociais e perfis que divulgam esse tipo de material.





Caso alguma pessoa identifique a venda de linha chilena ou algum tipo de material cortante desta natureza, é possível e recomendado que se faça a denúncia pelos telefones 153 (Guarda Civil Municipal) e 190 (Polícia Militar) e também pelo Disque-Denúncia 181.