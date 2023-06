Troca de tiros termina com dois homens presos por mineração ilegal

432

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 32, seis munições, duas carretas, uma pá carregadeira e um carro (foto: PMMG/Divulgação)

Dois homens, de 24 e 45 anos, foram presos por mineração ilegal dentro da área de uma mineradora à margens da BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (28/6).

A Polícia Militar foi informada que quatro veículos estavam dentro das dependências de uma mineradora e montou uma operação para verificar a situação no local.

Próximo à entrada da mineradora, os agentes identificaram um carro Mitsubishi Eclipse Cross parado na transversal da via com o homem, de 24 anos, no banco do motorista.

Questionado, ele informou que estava fazendo uma escolta e que outras pessoas estavam na parte de dentro da empresa fazendo a retirada de minério de ferro.

De acordo com a Polícia Militar, uma pá carregadeira foi vista fazendo a extração do minério e carregando quatro carretas. Quando os agentes se aproximaram, os suspeitos fugiram e trocaram tiros com a PM.

Um homem, de 45 anos, que estava na direção de um dos caminhões, foi cercado e preso. A PM estima que outras sete pessoas conseguiram fugir do local do crime.

Além dos dois presos, um revólver calibre 32, seis munições, duas carretas, uma pá carregadeira e um carro foram apreendidos. Ninguém ficou ferido na troca de tiros.

A ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Betim.