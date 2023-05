Mineradora pode ser multada em R$ 500 mil se acionar sirene irregularmente

432

Mina Córrego do Sítio, em Santa Bárbara (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press ) A Justiça mineira concedeu tutela provisória determinando que a Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A não acione indevidamente o sistema de alerta para os moradores do município de Santa Bárbara, sob pena de multa de R$ 500 mil. A decisão judicial atende ao pedido do Ministério Público mineiro, que divulgou nesta terça-feira (23/5) a determinação em acordão proferido na quarta-feira passada (17/5).

Na ação, os promotores argumentam que a automatização do sistema de alerta não exime o empreendedor de garantir o seu regular funcionamento e implantar medidas que evitem a propagação de falsos alarmes. As falhas no sistema podem ocasionar diversos e sérios problemas aos moradores locais, como distúrbios psicológicos, pânico, acidentes e lesões, narra a denúncia.

Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da mineradora e aguarda retorno. Caso ocorra uma resposta, esta publicação será atualizada.

Trincas na barragem da AngloGold

Em outubro do ano passado, o Estado de Minas mostrou que o surgimento de trincas na barragem CDS II da Mina Córrego do Sítio, da mineradora AngloGold Ashanti, em Santa Bárbara, trouxe medo e desconfiança às comunidades que vivem abaixo da estrutura que comporta 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos, quase o mesmo da barragem rompida em Brumadinho. Na ocasião, a empresa afirmou que o acionamento foi preventivo.