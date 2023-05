Vereador investigado por participar de duas tentativas de homicídio é preso

A motivação do crime, segundo o MP, ainda não foi descoberta (foto: MPMG/Divulgação)

Um vereador no município de Araponga, na Zona da Mata, em Minas Gerais, investigado pelas tentativas de dois homicídios, foi preso nesta terça-feira (23/5) durante uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O nome do político não foi informado.