Biomédica e técnica de enfermagem presas por morte de paciente serão soltas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) concedeu, parcialmente, habeas corpus para a biomédica Lorena Marcondes e a enfermeira Ariele Cristina Almeida Cardoso nesta terça-feira (23/5). Elas ficarão em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e impedidas de acessar as redes sociais.

A biomédica Lorena Marcondes está presa desde a madrugada do dia 9 de maio



Ambas devem deixar o presídio Floramar, em Divinópolis, na região Oeste ainda nesta terça. As duas estão presas desde a madrugada do dia 9 de maio devido à morte de uma paciente, de 46 anos.

Íris Martins sofreu parada cardiorrespiratória durante procedimento estético em 8 de maio e morreu no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) no mesmo dia. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) aponta indícios de homicídio doloso com dolo eventual.