Dois homens serão indiciados na morte do empresário mineiro

Imagens de câmeras de vídeo estão entre as provas conseguidas pela Polícia Civil gaúcha (foto: Redes Sociais)

“O caso está solucionado.” A afirmação é do delegado Mário Souza, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, sobre as investigações da morte do empresário mineiro Samuel Eberth Melo, de 41 anos, cujo corpo foi encontrado no último final de semana no litoral norte daquele estado.

Segundo o delegado, os dois homens presos preventivamente, um deles Daniel Gabriel da Silva, serão indiciados como autores do crime. “A parte principal da investigação era o encontro do corpo da vítima e a prisão dos autores até o momento identificados.”

As investigações, segundo o delegado Mário, estão na segunda fase, em que estão sendo feitas avaliações de questões financeiras e aguardando os resultados dos exames periciais.

Ele disse ainda, que espera estar com o processo encerrado no prazo legal, nos próximos 20 ou 30 dias, quando deverá remeter o processo para a justiça criminal do Rio Grande do Sul.

O único detalhe do crime ainda não concluído foi encontrar os 44 carros enviados de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul, por Samuel, para Daniel, cujo não pagamento foi a razão da vítima ter viajado até aquele estado, para tentar receber R$ 5 milhões que lhe eram devidos.

Esse detalhe, no entanto, segundo o delegado Mário, não impede a conclusão do inquérito.