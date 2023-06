Homem é morto com cinco tiros na Grande BH

432

Perícia da Polícia Civil constatou três tiros na cabeça e dois tiros na região das costas da vítima (foto: Reprodução)

Um homem, de 24 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (7/6), no bairro Santo Antônio do Roça Grande, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada morta pelos policiais em uma rua do bairro.

Pouco depois da chegada dos militares, uma mulher se aproximou e se apresentou como esposa da vítima. Ela contou que morava com o marido há cinco anos e que ele era usuário de drogas.

A mulher informou que estava em casa com as duas filhas quando ficou sabendo do crime. Ela também disse que o marido roubava casas na região, mas que não tinha conhecimento sobre alguém ameaçando o esposo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou três disparos de arma de fogo na cabeça do homem e dois na região das costas.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.