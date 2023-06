Grande BH: galpão com materiais recicláveis pega fogo; veja o vídeo

O piloto de drone Estevam (Estev4m Fly_Uai), ex-piloto e instrutor de voo de avião, fez imagens com um drone. Ele passou informações sobre o incêndio. "É o galpão da extinta empresa GeoRadar, no Trevo do posto do Jambreiro ou do BH, em Nova Lima, às margens da MG 030. Aparentemente nenhuma movimentação de ambulância, apenas bombeiros e PM no local e demonstrando tranquilidade. Mas moradores demonstraram pânico nas ruas ao redor. E o incêndio teve início pouco antes da hora do almoço".