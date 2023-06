Reportagem flagra motociclista a 100 km/h deitado no banco na BR-040

432

A reportagem do Estado de Minas flagrou um motociclista andando na BR-040 a mais de 100 km/h e deitado sobre o banco do veículo. O flagra foi na manhã deste domingo (4/6) entre os municípios de Esmeraldas e Ribeirão das Neves.

Flagra de motociclista pilotando a moto deitado no banco (foto: Vídeo/Reprodução)

Apenas na última semana onoticiou ao menos três acidentes de moto com mortes. No domingo (28/5), ocorreu um grave acidente na BR-146, em Passos. Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista, de 20 anos, bateu de frente com um VW Gol e morreu

Na terça-feira (30/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um motociclista, de 51 anos, morreu ao bater em um carro depois de avançar o sinal vermelho do semáforo que existe no cruzamento onde aconteceu a batida.

No sábado (3/6), um motociclista morreu depois de bater de frente contra o micro-ônibus escolar, no quilômetro 4 da rodovia MG 432, em Esmeraldas.

Acidentes na BR-040

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aos quais a reportagem do Estado de Minas teve acesso em março deste ano, a BR-040 é a segunda estrada com mais mortes em números absolutos.

Um dos trechos mais violentos é o de 42 quilômetros entre Congonhas e Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas. Nesse percurso, há 15 segmentos com desastres que resultaram em óbitos em 2022. Foram 15 acidentes em que 19 pessoas se feriram e 18 perderam a vida. A média é de um acidente a cada 2,8 quilômetros e de uma morte a cada 2,3 quilômetros.

Em BH

Apenas nos três primeiros meses de 2023, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu, em média, 33 vítimas de acidentes de moto por dia em Belo Horizonte.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, entre janeiro e abril, foram 3.956 acidentes. A média diária fica próxima aos dos anos anteriores. Em 2020, foram 9.839 atendimentos, o que representa 26,9 por dia. Em 2021, o número caiu para 9.089, sendo 25 a cada 24 horas. No ano passado, a quantidade voltou a subir, ficando em 10.390, com média diária de 28,4.

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) informam que, de janeiro e março 2023, 15 motociclistas morreram em acidentes de trânsito em BH. Em 2022, foram 81 mortes, uma média de quase sete por mês. Isso significa que morre uma pessoa em acidentes de moto a cada quatro dias e meio na capital mineira.