Jovem sem carteira de motorista é preso com carro de cliente de lava-jato

432

Motorista sem carteira de habilitação foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O carro foi apreendido (foto: PMRv/Divulgação)

Um jovem, de 20 anos, foi preso suspeito de dirigir sob efeito de droga no Anel Rodoviário, altura do bairro Universitário, Região da Pampulha, na madrugada deste domingo (4/6).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os militares se depararam com um carro em atitude suspeita na altura do km 463 da rodovia. Durante a abordagem, o motorista estava com pupilas dilatadas, olhos vermelhos, eufórico e falava coisas sem nexo.

Questionado, o homem afirmou que é usuário de drogas e que estava fumando um cigarro de maconha enquanto dirigia.

Durante busca veicular, os policiais ainda encontraram uma porção de substância semelhante a maconha e um comprimido de ecstasy.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o jovem não tem carteira de motorista e que o carro que ele dirigia é de um cliente de um lava-jato onde o condutor trabalha.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil. O carro foi apreendido.