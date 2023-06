Caminhão com 5 mil litros de leite bate, passageiro pula, e motorista morre

Caminhão bateu com muita força em um poste. O motorista morreu (foto: Divulgação/ CBMMG)

Um motorista, de 38 anos, morreu ao bater o caminhão que conduzia em um poste no município de Perdizes, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu nessa sexta-feira (2/6), e um passageiro conseguiu pular do veículo antes da colisão.