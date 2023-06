Carro cai em penhasco de 200 metros e idoso morre em Juiz de Fora

432

Um idoso, de 72 anos, morreu em um acidente de carro na tarde desse sábado (3/6), na região do Monte Adonay, no bairro São Benedito, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

A morte do idoso foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local do acidente.

A vítima estava em um carro que caiu em um penhasco de mais de 200 metros de altura. Além do idoso, uma mulher, de 50 anos, também estava dentro do veículo no momento do acidente.

Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate com escoriações generalizadas pelo corpo e suspeita de fratura na costela.

Por ser um local de difícil acesso, foram necessárias técnicas de salvamento em altura e salvamento terrestre para retirada das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos. A causa do acidente não foi informada.