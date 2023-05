Vídeo: jovem é perseguido, tenta se esconder em escola e é morto

432

Um homem de 19 anos foi morto dentro de uma escola pública no Bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (26/5). A vítima tentava se esconder de dois homens que a estavam seguindo, quando foi alvejada.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança da instituição. Nas imagens é possível ver o jovem e uma mulher escondidos logo após o portão da escola. Em seguida, a dupla entra no local. O segundo homem ao se deparar com as vítimas, saca um revólver e atira. Eles fugiram em seguida, e até o momento não foram presos.



Crime premeditado

Casal foi surpreendido por dupla armada, na entrada de visitantes da escola estadual (foto: Redes Sociais / Reprodução) À polícia, a namorada da vítima, que estava no momento do crime, informou que há alguns dias, os mesmos suspeitos teriam agredido o jovem, devido a uma foto que teria sido publicada nas redes sociais.





Um dos suspeitos já foi identificado. Nenhum dos envolvidos tinha vínculo com a escola. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) informou que a área onde o crime ocorreu não dá acesso direto à parte interna da escola e é usada apenas para para atendimento à comunidade escolar, em dias e horários específicos.

“Desta forma, nenhum funcionário ou estudantes foi colocado em risco. Reforçamos que a escola segue todos os procedimentos previstos no Protocolo de Segurança para proteção dos estudantes e servidores. Além disso, a unidade de ensino possui sistema de segurança por videomonitoramento, tendo cedido as imagens para análise das autoridades policiais competentes, responsáveis pela investigação do caso”, informou a pasta.



Pelo resto do dia, as aulas na unidade foram suspensas e serão retomadas normalmente na segunda-feira (29/5). A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.