MG: homem é morto a tiros e facadas ao ser chamado para ajudar vizinhos

432

Polícia Militar identificou suspeitos, mas eles não foram encontrados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/Arquivo - Imagem meramente ilustrativa) Vítima de emboscada, um homem de 34 anos foi executado a tiros e facadas em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (26/5). O homem foi até a entrada de sua casa após ser chamado por vizinhos — momento em que foi surpreendido por dois jovens.

Ao chegar à porta de casa para encontrá-los, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo. O rapaz tentou fugir ao correr para dentro do imóvel, mas os irmãos o perseguiram, e um deles o acertou com vários golpes de faca. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O homem foi encontrado com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, apesar do empenho da equipe, ele morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Apesar de identificados, os irmãos não foram localizados em casa pela Polícia Militar. No imóvel, os policiais apreenderam uma arma de fogo — que possivelmente foi usada para cometer o crime — e uma cápsula calibre 380.





Até o fechamento desta publicação, a dupla não havia sido presa.