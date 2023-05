Sargento da PM invade quartel, ameaça policial e espanca ex-mulher, em BH

Além de ameaçar ex-companheira e um colega com uma arma, sargento da reserva perseguiu e agrediu a vítima; na foto, local onde aconteceram as ameaças (foto: Google Maps/Reprodução)









Segundo o homem, que registrou o BO, o suspeito dizia a todo momento que iria matá-los. A mulher, então, fugiu para dentro da unidade da PM e fez o retorno por dentro do local. O sargento seguiu atrás da dupla, chegando a invadir o local, mas não encontrou a ex, saindo em seguida.

De acordo com a vítima, no caminho para a casa, o homem a encontrou e perseguiu, vindo a alcançá-la na porta de casa. No local, ele a espancou, dando coronhadas na sua cabeça, além de socos e chutes. O sargento também danificou o carro da mulher





O militar aposentado só parou as agressões quando moradores da vizinhança começaram a pedir socorro e o pai da vítima chegou ao local. A mulher foi encaminhada ao hospital da Polícia Militar. O suspeito dos crimes fugiu e, de acordo com a PM, ainda não foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher.





A Polícia Militar emitiu um comunicado sobre o caso, veja:





“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que o fato envolve três policiais militares, fora do horário de serviço. O possível autor, policial aposentado, fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. A PMMG esclarece, ainda, que as medidas de acolhimento e proteção à vítima foram adotadas e uma medida protetiva expedida em seu favor, pelo juiz competente.”

O que é relacionamento abusivo? Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.





A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190. Onde procurar ajuda A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres Centros de Referência da Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.





Casas-Abrigo

Locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.





Companhia de Prevenção à Violência

Dar acolhimento e segurança à mulher vítima de violência doméstica. Trata-se do corpo militar que atuava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), criada em 2010, treinada para dar a resposta adequada à vítima de violência doméstica e atua em conjunto com outros órgãos do Governo de Minas Gerais.





Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs)

Unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas.





Núcleos de Atendimento à Mulher

Espaços de atendimento à mulher em situação de violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.





Defensorias da Mulher

Têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É um órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à Justiça, bem como, a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento de seus processos.





Promotorias de Justiça Especializada na Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.





Serviços de Saúde Especializados no Atendimento dos Casos de Violência Doméstica

A área da saúde, por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica.



O que é violência física? Espancar

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços

Estrangular ou sufocar

Provocar lesões O que é violência psicológica? Ameaçar

Constranger

Humilhar

Manipular

Proibir de estudar, viajar ou falar com amigos e parentes

Vigilância constante

Chantagear

Ridicularizar

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sanidade (Gaslighting) O que é violência sexual? Estupro

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher O que é violência patrimonial? Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher O que é violência moral? Acusar de traição

Emitir juízos morais sobre conduta

Fazer críticas mentirosas

Expor a vida íntima

O que é feminicídio? Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo. O que diz a Lei do Feminicídio? Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI "Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."



Para mais vídeos como este, acesse nosso canal Qual a pena por feminicídio? Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima." Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.



Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.





Locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas.





Dar acolhimento e segurança à mulher vítima de violência doméstica. Trata-se do corpo militar que atuava na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), criada em 2010, treinada para dar a resposta adequada à vítima de violência doméstica e atua em conjunto com outros órgãos do Governo de Minas Gerais.





Unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades das DEAMs têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, as DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo máximo de 48 horas.





Espaços de atendimento à mulher em situação de violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.





Têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É um órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à Justiça, bem como, a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e de acompanhamento de seus processos.





A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra as mulheres. Atua também na fiscalização dos serviços da rede de atendimento.





A área da saúde, por meio da Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, tem prestado assistência médica, de enfermagem, psicológica e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive quanto à interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece serviços e programas especializados no atendimento dos casos de violência doméstica.

Um sargento aposentado da Polícia Militar (PM), de 47 anos, é procurado pelas autoridades após invadir um quartel no Bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, e ameaçar, com arma de fogo, um colega e a ex-companheira, de 41 anos, na última sexta-feira (12/5).