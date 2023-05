PF mira grupo especializado em roubos de agências dos Correios

Investigação da Polícia Federal começou em 2018, quando o grupo invadiu uma agência dos Correios em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas (foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (9/5), uma operação em vários estados para combater furtos e roubos em agências dos Correios e instituições bancárias.

Oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pelo Juízo da Justiça Federal de Pouso Alegre, foram cumpridos na cidade de Várzea, em São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou em 2018, quando o grupo, com base operacional em São Paulo, invadiu uma agência dos Correios em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas.

Durante as investigações, a PF apurou que mais pessoas entraram na quadrilha para praticar crimes contra o patrimônio.

Agências dos Correios de Jacareí e Americana, ambas em São Paulo, e Catalão, em Goiás, além de agência bancária em Campo Limpo Paulista, também foram alvo da quadrilha.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, os suspeitos poderão responder pelos crimes de furto qualificado, roubo e associação criminosa, cujas penas somadas chegam a 25 anos de prisão.