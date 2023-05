Suspeito de atropelar ciclista responde a processo por tráfico

Bicicleta de Thiago Bento, que foi atingido por um carro quando pedalava na BR-356, próximo do BH Shopping, no sábado (foto: Reprodução/Redes sociais)



O homem de 21 anos suspeito de atropelar e deixar gravemente ferido um ciclista, de 33 anos, no sábado, não tem carteira de motorista e coleciona passagens pela polícia por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. O jovem respondia em liberdade um processo na Justiça, instaurado em 2019, pouco depois de o suspeito completar 18 anos. Na ocasião, ele foi flagrado pela polícia com arma de fogo e drogas. Ele também foi preso em flagrante em julho do ano passado por corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito aguarda uma audiência de instrução, marcada para outubro.





Agora ele é suspeito de atropelar o ciclista Thiago Barbosa Bento, que pedalava no acostamento da BR-356, depois do BH Shopping, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, quando foi atingido por um carro. O motorista continuou com o corpo do ciclista preso no para-brisa do veículo, enquanto fazia zigue-zague na pista. Logo depois, o corpo do atleta caiu. O suspeito fugiu do local, sem prestar socorro à vítima, mas terminou preso no domingo. A polícia desconfia que o motorista estava embriagado. Ele estaria em uma festa antes do acidente, e pegou o carro emprestado com um primo. O proprietário do veículo, de 22 anos, foi ouvido e liberado pelos policiais.





Na manhã de ontem, a Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito durante audiência de custódia. Ele ficará preso até o julgamento, que ainda não teve a data divulgada. Ainda de acordo com testemunhas, outras pessoas foram vistas dentro do carro. A Polícia Civil segue com as investigações do caso.





Após o acidente, um médico, amigo do ciclista que o acompanhava no circuito e também foi atingido pelo carro, tentou reanimá-lo com uma massagem cardiorrespiratória. A vítima, no entanto, foi socorrida inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Thiago foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, também na Região Centro-Sul de BH, onde segue internado em estado grave. Ele foi induzido ao coma. Não há atualizações sobre seu estado de saúde. Segundo a polícia, o ciclista teve traumatismo craniano grave e diversas lesões e fraturas pelo corpo.





Ontem, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) divulgou nota em que presta solidariedade à família de Thiago. “Toda minha solidariedade à família e aos amigos do ciclista Thiago Bento, de BH, que neste momento luta pela vida”, diz o texto. A nota cita ainda a morte do empresário e também ciclista Carlos André, em Montes Claros, no domingo, atingido por um carro quando pedalava. “A tragédia diária no trânsito brasileiro é um dos desafios que, como sociedade, precisamos solucionar”.