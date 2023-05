Torcedores que atacaram ônibus com atleticanos são julgados nesta terça (9)

Ônibus foi atacado por torcedores da torcida organizada Máfia Azul em novembro de 2021 (foto: Reprodução/WhatsaApp)

O julgamento de Walker Marcelino Gouveia Lopes e Gustavo Luiz da Silva, integrantes da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, acusados de tentativa de homicídio por ataque a um ônibus da linha 6350, com torcedores atleticanos, começa na manhã desta terça-feira (9/5), no Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Inicialmente, o júri estava marcado para a manhã de 14 de fevereiro, mas o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu o adiamento do julgamento porque duas vítimas não puderam comparecer.

Os réus respondem por oito tentativas de homicídio qualificado e por um homicídio.

Relembre o caso

Em 28 de novembro de 2021, seis integrantes da Máfia Azul, que estavam em uma Chevrolet Blazer, interceptaram o ônibus da linha 6350 (Estação Vilarinho/Estação Barreiro) no Anel Rodoviário, na Região do Barreiro. O coletivo transportava cerca de 30 torcedores do Atlético.

Os suspeitos atiraram bombas, pedaços de madeira e pedras contra o ônibus. O ataque deixou duas crianças feridas e causou a morte de Matheus de Freitas Ferreira, que era integrante da Galoucura, Torcida Organizada do Atlético.

Os acusados foram presos pela polícia e com eles foram apreendidos três bastões de madeira, cinco bombas, um soco inglês e uma unidade de fogo de artifício.