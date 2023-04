Integrantes da Máfia Azul são presos por arrancar camisa de atleticano

A agressão e roubo da camisa do torcedor atleticano por cruzeirenses se deu na Avenida Senador Levindo Coelho (foto: Google maps)

Mais um capítulo da guerra das torcidas de Atlético e Cruzeiro foi registrado na noite dessa segunda-feira (10/4), na Avenida Senador Levindo Coelho, próximo ao número 1091, no Bairro Santa Cecília, Região do Barreiro, em BH. Um grupo de torcedores do Cruzeiro cercou um corredor atleticano e o obrigaram a tirar e entregar aos agressores a camisa do time rival. O grupo fugiu em seguida, mas acabou sendo preso pela Polícia Militar, que identificou os integrantes como Vitor, de 19 anos, Rafael, também conhecido por Godói, 30 anos, Tailan, de 26, e Carlos, o “Biscoito”, que tem 23 anos.

De acordo com a ocorrência policial, era por volta de 20h quando a vítima, de 24 anos, fazia a sua corrida na avenida, como em todas as noites. Ao se aproximar do número 1091, o homem foi surpreendido por dois torcedores do Cruzeiro, identificados por ele como “Godói” e “Biscoito”, que impediram sua passagem. Ainda de acordo com o relato da vítima, em seguida, chegaram Vitor e Tailan que estavam em uma moto e ajudaram a fechar o cerco.

O jovem que praticava corrida foi obrigado pelo grupo a entregar a sua camisa da Galoucura Barreiro. Em seguida, os quatro fugiram, dois na motocicleta e dois à pé. A vítima reconheceu os quatro agressores e chamou a Polícia Militar, que designou uma equipe do Batalhão de Choque para atender a ocorrência. Os militares iniciaram uma busca na região, com base nas informações repassadas pela vítima.





Os os quatro suspeitos foram encontrado pela polícia na sede da Máfia Azul Barreiro, na Avenida Afonso Vaz de Melo, 153. No local, “Godói”, que é o presidente da torcida Mária Azul da região, atendeu os policiais informando que ele e os outros três estariam ali para se dirigiram a um treino de Muay Thai, em Betim.

A explicação não convenceu os militares que deram voz de prisão aos quatro. Eles foram levados para a Delegacia de Plantão do Barreiro.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), a ficha de “Godói” aponta que ele tem passagens pela polícia por brigas, rixa e lesão corporal, tendo sempre atleticanos como suas vítimas.